Наталья Могилевская прокомментировала третье замужество во время войны

Звезда заинтриговала поклонников кардинальными переменами в семейном положении.

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Наталья Могилевская высказалась про брак с новым мужчиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская обрела долгожданное счастье - она стала мамой двоих девочек и верной подругой для любимого мужчины. И хоть личную жизнь она обсуждает охотно, подробности пока остаются тайной, так что поклонникам остается лишь собирать детали по крупицам.

Так в недавнем интервью для Люкс ФМ Могилевская намекнула на то, что заключила со своим избранником официальный брак. С ведущей Натальей Тур певица обсудила свадьбу во время войны.

"Я считаю, что война – это не очень актуальное время для свадьбы, праздника и всего остального. Поэтому мы сосредоточились на отношениях, на помощи украинцам, военным. И все деньги, которые лишние, мы точно будем тратить не на свадьбу, а на то, чтобы помочь украинцам как-то справиться с этой ужасной ситуацией", - заявила Наталья.

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На вопрос журналистки о том, не желает ли она просто расписаться со своим партнером без шума и пышных вечеринок, Могилевская ответила встречным вопросом: "А, возможно, мы уже то сделали?"

Наталья Могилевская и ее избранник Валентин были знакомы много лет, прежде чем в начале полномасштабной войны в Украине между ними завязался роман. Певица отмечает, что в отношениях с этим мужчиной чувствует себя особенной и он дарит ей чувство семьи. Артистка, которая раньше была заядлой карьеристкой, с новым возлюбленным сменила свои приоритеты.

Могилевская дважды была замужем: с 2004 по 2005 год за бизнесменом Дмитрием Чалым, с 2006 по 2011 - за бизнесменом Егором Долининым.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что "Джокер" Хоакин Феникс станет отцом во второй раз. Его возлюбленная, актриса Руни Мара, появилась на светском мероприятии на последних сроках беременности.

Также стало известно, что на День всех влюбленных Виктор Павлик сильно обидел молодую жену. Екатерина Репяхова пожаловалась на примере праздника, что муж не прислушивается к ее желаниям.

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