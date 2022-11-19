Ксения Мишина рассказала, в чем секрет ее идеальной фигуры / коллаж фото Instagram

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и бывшая героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с подписчиками секретом своей стройной фигуры. Детальные инструкции девушка оставила на своей странице в Instagram.

Как говорит Мишина, свой день она обычно начинает с контрастного душа. Ведь, по ее словам, утренние ритуалы задают настроение на весь день. А затем она делает комплекс простых упражнений на втягивание живота — так называемый "вакуум".

После этого Мишина отмечает, что очень важно употреблять достаточное количество жидкости. Сама она рекомендует регулярно выпивать стакан теплой воды натощак. А затем - плавно переходить к медитативным практикам. Сама актриса ими увлеклась в последние несколько лет. Мишина говорит, что такие практики помогают ей настроить себя на положительную энергию и сознание на целый день.

Напомним, ранее известная украинская поп-певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

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