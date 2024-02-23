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Кристиан Бейл изменился до неузнаваемости ради новой роли

Дмитрий Видоменко
23 февраля 2024, 03:06
Известный и популярный артист Кристиан Бейл изменился до неузнаваемости ради роли в фильме Франкентейн (и побрил голову наголо).
Бэйл
Бэйл снимется в новой экранизации "Франкенштейна" / коллаж Главред, фото УНИАН и Twitter

50-летний британский актер (и обладатель "Оскара" за роль в фильме "Боец") Кристиан Бэйл, в очередной раз сработал по системе Ли Страсберга и изменился до неузнаваемости для новой роли ‒ очередной экранизации классического романа Мэри Шелли "Франкенштейн или современный Прометей". В Сети появились свежие фото артиста.

Актера заметили со свежевыбритой головой, когда он шел за кофе в лос-анджелесском районе Брентвуде. Бэйл был в черной толстовке с капюшоном, сине-серых брюках и черных кроссовках на белой подошве (и с головой, выбритой под ноль).

Съемки новой версии "Франкенштейна" должны начаться в ближайшее время. Вместе с Бэйлом, в картине сыграют Джесси Бакли, Аннетт Бенинг, Пенелопа Крус и Питер Сарсгаард, муж режиссерки Мэгги Джилленхолл.

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Актеру не привыкать к тщательной подготовке: он, как известно, похудел более чем на 27 килограммов, чтобы сыграть истощенного Тревора Резника в фильме 2004 года "Машинист". Ему также пришлось снова набрать весь этот вес, чтобы сыграть главную роль в фильме "Бэтмен: Начало" 2005 года, а затем снова сбросить 13 килограммов ради роли Дикки Эклунда в фильме "Боец" 2010 года. Потом Бэйл снова располнел для роли вице-президента США Дика Чейни в фильме "Власть", а затем ‒ экстренно худел для роли гонщика Кена Майлза в фильме "Форд против Феррари".

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обращался к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также обещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".

Кроме того, Пенн закрутил роман с украинкой - актрисой и телеведущей Ольгой Коротяевой. Пара вместе посетила кинофестиваль в Грузии.

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