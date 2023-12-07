Оскароносный актер и друг Украины Шон Пен сыграл в фильме украинского режиссера

Шон Пенн сыграл в новелле киноальманаха "Война глазами животных" под названием "Орел", автором сценария и режиссером которой выступил Мирослав Слабошпицкий.

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Шон Пенн сыграл в новелле, которую снял Мирослав Слабошпицкий / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный и оскароносный актер/режиссер Шон Пенн сыграл главную роль в финальной новелле "Орел", альманаха "Война глазами животных", автором сценария и режиссером которой выступил известный украинский деятель кино Мирослав Слабошпицкий. Об этом сообщает специализированное издание Deadline.

Сообщается, что события альманаха разворачиваются в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину в Чернобыльском заповеднике, куда молодой звукооператор отправился по заказу зарубежного продюсера для записи голосов редких птиц (и где его работу прерывает полномасштабное вторжение РФ в Украину).

Всего в альманахе будет девять частей и ставит в центре внимания животных, которые пострадали от устроенного оккупантами экоцида из-за войны в Украине.

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Первая часть съемок недавно завершились в Лос-Анджелесе на студии Evergreen, а вторая часть скоро стартует в Украине.

"Было приятно сотрудничать с легендой мирового кино и одним из лучших актеров современности"- его профессионализм и преданность делу вызвали у меня полный трепет. Работа с Пенном на съемочной площадке была чрезвычайно впечатляющим режиссерским опытом и настоящим праздником творчества", ‒ сказал Слабошпицкий.

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обращался к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также обещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".

Кроме того, Пенн закрутил роман с украинкой - актрисой и телеведущей Ольгой Коротяевой. Пара вместе посетила кинофестиваль в Грузии.

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