"Красиво и чувственно": Анна Сагайдачная впервые показала отца второго ребенка

Краткое содержание:
- Анна Сагайдачная 12 декабря родила дочь
- На фото из роддома актриса впервые показала отца девочки
12 декабря украинская актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой. У нее родилась девочка, имя которой артистка пока не раскрывает.
Зато приоткрылась завеса другой тайны личной жизни звезды. В своем блоге в Instagram Анна показала отца ребенка - своего партнера, которого она прежде скрывала.
Сагайдачная рассказала, что роды были натуральными, и прошли легко и быстро. Кроме того на них присутствовал возлюбленный актрисы. Мужчину можно рассмотреть на фото из роддома.
Анна Сагайдачная уже воспитывает сына Тимура от предыдущих отношений с Евгением Третьяком. Пара развелась в 2023 году после пяти лет в браке. Про расставание актриса рассказала за четыре месяца до того, как на поздних сроках объявила про вторую беременность от нового партнера.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что кондитер и звезда "МастерШеф" Лиза Глинская стала мамой двойняшек. В этом она призналась лишь через два месяца после появления детей.
Также бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова показала высоченного сына-красавца в особенный для парня день. Встреча состоялась в Лондоне.
Читайте также:
- Известный шоумен назвал назвал пиаром развод Камалии: "Если бы Захур и хотел"
- "Авто подскочило, стекло, пепел": дочь Ющенко попала под ракетный удар по Киеву
- Звезда "Вечернего Квартала" во второй раз стал отцом
Кто такая Анна Сагайдачная?
Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред