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"Красиво и чувственно": Анна Сагайдачная впервые показала отца второго ребенка

Анна Подгорная
20 декабря 2024, 21:52
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Звезда "Крепостной" поделилась с поклонниками трогательными моментами из роддома.
Анна Сагайдачная с детьми
Анна Сагайдачная родила во второй раз - как выглядит папа младенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Краткое содержание:

  • Анна Сагайдачная 12 декабря родила дочь
  • На фото из роддома актриса впервые показала отца девочки

12 декабря украинская актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой. У нее родилась девочка, имя которой артистка пока не раскрывает.

Зато приоткрылась завеса другой тайны личной жизни звезды. В своем блоге в Instagram Анна показала отца ребенка - своего партнера, которого она прежде скрывала.

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Сагайдачная рассказала, что роды были натуральными, и прошли легко и быстро. Кроме того на них присутствовал возлюбленный актрисы. Мужчину можно рассмотреть на фото из роддома.

Анна Сагайдачная уже воспитывает сына Тимура от предыдущих отношений с Евгением Третьяком. Пара развелась в 2023 году после пяти лет в браке. Про расставание актриса рассказала за четыре месяца до того, как на поздних сроках объявила про вторую беременность от нового партнера.

Анна Сагайдачная с партнером
Анна Сагайдачная родила во второй раз - как выглядит папа младенца / instagram.com/annasagaidachnaya

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что кондитер и звезда "МастерШеф" Лиза Глинская стала мамой двойняшек. В этом она призналась лишь через два месяца после появления детей.

Также бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова показала высоченного сына-красавца в особенный для парня день. Встреча состоялась в Лондоне.

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Кто такая Анна Сагайдачная?

Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

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