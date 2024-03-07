Козловский объяснил фанатам, почему он больше не на фронте

Виталий Козловский заверил публику, что он выполняет стандартную армейскую работу, только теперь уже в Киеве, а не на фронте.

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Виталий Козловский перевелся служить в Киев / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский поп-певец и военнослужащий Виталий Козловский рассказал в комментарии программе "ЖВЛ", что теперь служит в новом месте.

"Я сначала был в национальной гвардии, потом меня перевели в ВСУ. Сейчас я нахожусь в национальном президентском оркестре Министерства обороны Украины", - сказал он.

Впрочем, Козловский заверил, что он все равно не солирует в оркестре, а выполняет стандартную армейскую работу, только теперь уже в Киеве, а не на фронте.

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"И очень бы хотелось сейчас сказать, что я там сейчас пою, что я солист, или музыкант. Нет, я рядовой солдат, я выхожу в наряды и занимаюсь своим военным делом дальше", - подытожил Козловский.

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал, что женился. И, несмотря на то, что своих намерениях он говорил уже давно, но свадьба оказалась сюрпризом даже для семей молодоженов, которым сообщили радостную новость уже постфактум.

Ранее молодая украинская актриса, звезда сериала "Никто не идеален" Татьяна Злова, рассекретила роман с певцом Богданом Буйлуком - бывшим подопечным Насти Каменских.

Также подруга Алины Гросу рассказала о новом муже певицы, брак которой для многих оказался неожиданностью. Артистка уже второй раз заключает союз - ее первый семейный опыт оказался неудачным.

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