Короля Чарльза забросали яйцами

Чарльз III / instagram.com/theroyalfamily

Британский активист от Партии зеленых Патрик Телуэлл бросил яйца в короля Чарльза и королеву-консорта Камиллу в Йорке.

По информации The Daily Mail, на кадрах видно, как четыре яйца пролетают мимо Его Величества и разбиваются о землю рядом с ним, когда его приветствуют городские власти. Чарльз быстро огляделся, чтобы увидеть разбитые яйца, но в остальном почти не отреагировал.

Метатель яиц был президентом садоводческого общества Йоркского университета и в блоге, где он регулярно пишет об изменении климата, говорит, что готовится к получению докторской степени в области междисциплинарного глобального развития. Телуэлл баллотировался в качестве кандидата от Партии зеленых на местных выборах 2019 года в округе Халл-роуд в Йорке, который сейчас контролируется лейбористами. Ранее он присоединился к протестам, блокирующим Лондонский мост и дорогу, ведущую к газетным типографиям. Тогда премьер-министр Борис Джонсон назвал выходку "совершенно неприемлемой".

Фото можно посмотреть тут.

Королевскую чету приветствовала группа местных сановников во главе с лорд-мэром и местным музыкантом в историческом платье, известном как The York Waits. Но когда король и королева шли по очереди, пожимая друг другу руки, с тротуара впереди них раздалось одиночное громкое улюлюканье, и два яйца пролетели над головами сановников и приземлились у ноги Чарльза. Было видно, как он вопросительно смотрит в пол.

Другое яйцо пролетело близко к голове одного из представителей совета, который повернулся и сердито воскликнул. Оказывается, всего было брошено четыре яйца.

Королевская охрана в штатском и местная полиция в форме быстро прибыли и установили виновного, но сначала изо всех сил пытались сдержать его, так как толпа была очень плотной. — Он у нас! — крикнул один из них.

Сегодня полиция Северного Йоркшира подтвердила, что 23-летний мужчина был арестован по подозрению в нарушении общественного порядка.