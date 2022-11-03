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В постели с королем: королевский биограф рассказал об интимных проблемах Чарльза и Дианы

3 ноября 2022, 19:32

Придворные боялись, что рано или поздно скандалы Уэльских перерастут в рукоприкладство или поножовщину.

Король Чарльз III
Королевский биограф Кристофер Андерсен рассказал о проблемах Чарльза и Дианы в постели / instagram.com/clarencehouse

Принцесса Диана и Чарльз III (на тот момент - еще принц Уэльский) прожили в браке 15 лет - с 1981 по 1996 год. Первые пять из них были относительно счастливыми. Остальные 10 - сущим кошмаром.

Проблемы в королевской паре начались после рождения принца Гарри, хотя считается, что брак изначально был обречен из-за безнадежной влюбленности Чарльза в Камиллу Паркер-Боулз, и с которой он был вынужден расстаться из-за помолвки с Дианой.

В 1986 году королевский наследник возобновил свой роман - в этом он признался сам, за два года до официального развода. Чарльз тогда подчеркнул, что уже к тому моменту их с Дианой брак был окончательно испорчен.

Правда, леди Ди о том, что ее супруг решил поставить крест на их браке, не знала. Интимная близость в их паре исчезла, из-за чего Диана злилась и винила в этом Паркер-Боулз (как оказалось позже - не напрасно).

Неофициальный королевский биограф Кристофер Андерсен в книге "Король: жизнь Чарльза III" привел историю, рассказанную ему одним из придворных. Он стал свидетелем одной из многих ссор между Уэльскими.

Диана буквально преследовала Чарльза по их поместью в Хайгрове - следовала с ним из комнаты в комнату, спрашивая один и тот же вопрос: "Почему ты не спишь со мной?". На что принц язвительно ответил: "Ох, ну не знаю, дорогая. Я думаю, может я гей".

Придворные также отмечают, что ссоры между Чарльзом и Дианой порой становились настолько грубыми и жестокими, "что насилие казалось неизбежным". "Детективы, отвечающие за защиту членов королевской семьи, были глубоко обеспокоены тем, что "в пылу гнева" кто-то из них мог совершить самоубийство, убийство или то и другое", - пишет Андерсен.

Ранее инсайдер из близкого окружения принца Уильяма и принцессы Кэтрин сообщил, что чета Уэльских осчастливила Чарльза IIІ новостью о возможном появлении на свет еще одного ребенка.

Также стали известны первые слова Чарльза, когда он узнал о смерти его бывшей супруги - принцессы Дианы. Между ним и его личным секретарем произошел любопытный разговор.

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