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"Королевские мошенники": Меган Маркл в США поймали на лжи

Анна Подгорная
22 июня 2023, 02:30
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Дурная слава про герцогиню Сассекскую начинает значительно опережать ее.
Меган Маркл
Меган Маркл приписывают махинацию с подкастом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса Меган Маркл не захотела исполнять королевские обязанности и быть герцогиней Сассекской в Великобритании. Вместе с мужем, принцем Гарри, она со скандалом покинула королевский двор и перебралась в США в полной уверенности, что там ее ждут горы денег и насыщенная светская жизнь.

Меган и Гарри основали в Америке медиакомпанию Archewell, посредством которой продают свои истории всем, кому это интересно. Увы, бизнесмены из них получились не слишком хорошие, и в деловых кругах они заработали дурную славу.

Так недавно Spotify разорвал с Маркл контракт на 20 млн долларов - на платформе она выпускала подкаст "Архетипы", но с 2020 года не предоставила им достаточно контента, чтобы получить полную сумму гонорара. После этого выяснилось, что "Архетипы" оказались фальшивкой. Об этом сообщает издание Podnews.

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Источник утверждает, что Меган Маркл не брала интервью для подкаста у знаменитостей - это делали ее ассистенты. Герцогиня позже лишь записывала свой голос, который накладывался поверх слов ее помощников.

После того, как эта новость разлетелась по сети, недовольство поведением Сассекских стало нарастать. Спортивный журналист и подкастер Билл Симмонс в сердцах даже назвал их "королевскими мошенниками".

Отметим, ранее королевский эксперт заявил, что Меган Маркл была "удивлена и разочарована" тем, что у принца Гарри "было очень мало денег". Обсуждая неправильные представления герцогини о королевской семье, автор книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", назвал бывшую актрису "помешанной на деньгах".

Также жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

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