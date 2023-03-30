Клоун-пропагандист Джигурда зачитал стихи в оккупированной Волновахе

"Патриоту" Джигурде российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

Никита Джигурда / instagram.com/instadzhigurda

Российский пропагандист, который славится своими низкими шуточками дружбой с алкашкой-балериной Анастасией Волочковой Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки.

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"Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение:

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"Делай добро, делай красиво, а то ударит (неценз.) русская сила", - говорит Джигурда.

"Неудовлетворенный русский клоун Никита Джигурда, который родился в Киеве, на руинах Волновахи прочитал стихи о том, что якобы "мы - русская империя". За что от оккупантов он получил гранату в подарок", - сообщает Главред.

Больной на всю свою волосатую голову Джигурда, который родился в Киеве, прочитал стихи про то, как "русские, как раковую опухоль безжалостно и жестко вырезают нацизм".

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда стали объектом насмешек в сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором одиозный актер облизывал ей спину, одевая ее перед выступлением.

"Перед началом! Джигурда помогает одеть пачку", - подписала видео Волочкова.

Кроме того, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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