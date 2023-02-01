Кислая "Тринити": жена Джастина Бибера похвасталась худосочными ножками в лаковых микрошортах

Хейли Болдуин весьма экстравагантно воплотила фантазию из девяностых на современный лад.

Хейли Бибер в лаковом плаще и микрошортах а-ля Тринити похвасталась стройными ножками / instagram.com/haileybieber

Американская модель Хейли Бибер демонстрирует тренды этого года. При этом прибегает она к беспроигрышному сочетанию несочетаемого с легким флером моды 90-ых.

На своей странице в Instagram она похвалилась новым луком, за который Хейли тут же окрестили молодой Тринити из киновселенной Матрицы. В сторис Бибер выложила сэлфи в зеркале, выполненные из примерочной.

Модель облачила тощую фигурку в белую облегающую футболку и микрошорты, которые легко можно перепутать со слишком широким поясом, низко спущенным на бедра. На ногах Бибер - остроносые черные туфли на высокой шпильке.

В довершение образа она примерила черный лаковый плащ в пол и узкие солнцезащитные очки. Если бы Тринити впервые появилась на экранах в 2023 году, она наверняка бы выглядела именно так.

При этом свои снимки Хейли Болдуин подписала одним словом, которое оказалось крайне странной характеристикой: "Кислая".

Хейли Бибер в лаковом плаще и микрошортах а-ля Тринити похвасталась стройными ножками / instagram.com/haileybieber

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