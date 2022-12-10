Хейли Бибер в образе развратной Миссис Клаус снялась в бикини для Victoria's Secret

Американская модель Хейли Бибер в детстве была гадким утенком - ей пророчили жизнь богатой наследницы (является представительницей актерского клана Болдуинов), но не более того.
Мало кто мог представить, что эта невзрачная девочка в 21 год станет самой красивой женщиной в мире по версии журнала Maxim, иконой стиля и востребованной моделью. Однако 26-летняя Хейли всем утерла нос, и расцвела в прекрасную женщину.
Она сумела заарканить кумира подростков Джастина Бибера, однако созерцанием ее прекрасного тела и ангельского лица может не только муж. Хейли активно снимается для бренда нижнего белья Victoria's Secret, и в канун новогодних праздников приняла участие в тематической рекламной кампании.
На странице бренда в Instagram появился снимок Бибер в красном плаще с белой опушкой, под которым на модели было соблазнительное бикини. Интимные места Хейли прикрывают ярко-красные бантики, как на новогодних подарках.
В комментариях отмечают, что весь год нужно вести себя очень хорошо, чтобы в праздничную ночь к тебе пришла такая роскошная Миссис Клаус.
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