Хейли Бибер в образе развратной Миссис Клаус снялась в бикини для Victoria's Secret

Жена Джастина Бибера приготовила певцу пикантный подарок под елочку.

Хейли Бибер снялась в новогоднем бикини для Victoria's Secret / instagram.com/haileybieber

Американская модель Хейли Бибер в детстве была гадким утенком - ей пророчили жизнь богатой наследницы (является представительницей актерского клана Болдуинов), но не более того.

Мало кто мог представить, что эта невзрачная девочка в 21 год станет самой красивой женщиной в мире по версии журнала Maxim, иконой стиля и востребованной моделью. Однако 26-летняя Хейли всем утерла нос, и расцвела в прекрасную женщину.

Она сумела заарканить кумира подростков Джастина Бибера, однако созерцанием ее прекрасного тела и ангельского лица может не только муж. Хейли активно снимается для бренда нижнего белья Victoria's Secret, и в канун новогодних праздников приняла участие в тематической рекламной кампании.

На странице бренда в Instagram появился снимок Бибер в красном плаще с белой опушкой, под которым на модели было соблазнительное бикини. Интимные места Хейли прикрывают ярко-красные бантики, как на новогодних подарках.

В комментариях отмечают, что весь год нужно вести себя очень хорошо, чтобы в праздничную ночь к тебе пришла такая роскошная Миссис Клаус.

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