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Ксения Мишина исполнила манящий танец в одном нижнем белье

2 декабря 2022, 02:53

Соблазнительные изгибы звезды Крепостной стали предметом для бурных обсуждений в Сети.

Ксения Мишина
Ксения Мишина станцевала в нижнем белье на камеру / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина служит вдохновением для многих людей - она много рассказывает о своей работе, сыне и саморазвитии, не смущается показать утренние ритуалы и всегда откровенна с фанатами.

Артистка красива и уверена в себе, и она полностью отдает себе в этом отчет. Этой спокойной и мудрой энергетикой она делится с поклонниками на своей странице в Instagram.

Недавно звезда крепостной показала соблазнительный танец, который исполнила в одном нижнем белье.

На видео Мишина с распущенными волосами в черном спортивном лифе и трусиках с завышенной талией изгибается под песню Cheev Гарно так.

Ролик она подписала заглавной строчкой из трека: "Знаєш, так чудово прокидатись кожен день… ❤️". Подписчики актрисы отмечают, что ее великолепная фигура мотивирует их с большим вниманием относиться к себе - будь это занятия спортом или просто отказ от сахара в утренней чашке кофе.

Ранее 59-летняя звезда сериала Район Мелроуз актриса Лиза Ринна снялась в облегающем боди с глубоким декольте и черных лаковых ботфортах на шпильке.

Также провокационным образом похвасталась 16-летняя дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл посветила пышными формами в Париже в откровенных мини-шортиках.

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