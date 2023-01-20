Ким Кардашьян за космические деньги купила любимое украшение принцессы Дианы

Стоимость аметистового креста принцессы Дианы по итогам аукциона была превышена в два раза.

Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian, Sotheby's

Любимое украшение принцессы Дианы кулон в виде креста с бриллиантами Attallah Cross был продан в последние минуты аукциона.

Огромный крест купили за 200 тысяч долларов. Борьба за сокровище была напряженной, представителю семьи Кардашьян удалось лишь в последние пять минут перебить других претендентов, пишет CNN.

Известно, что это украшение было изготовлено придворными ювелирами британской королевской семьи еще в 1920 году.

Этот кулон очень любила принцесса Диана. Организаторы торгов остались довольны тем, что драгоценность перешла в руки известной и уважаемой Ким Кардашьян.

"Мы рады, что это произведение искусства обрело новую жизнь в руках еще одного всемирно известного имени", - сообщил глава ювелирного отдела Sotheby's в Лондоне.

Он также уточнил в беседе с CNN, что стоимость аметистового креста по итогам аукциона была превышена в два раза.

Ранее сообщали, телезвезда Ким Кардашьян нашла себе нового, более молодого бойфренда и с азартом экспериментирует с внешностью.

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