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В фольге и колготках на все тело: Ким Кардашьян удивила фанатов нелепым нарядом

1 июня 2022, 02:33

Безвкусица или крутой тренд? Мир моды затаил дыхание - неужели светская львица предсказала новое фэшн-веяние?

Ким Кардашьян удивила фанатов нелепым нарядом / instagram.com/kimkardashian

41-летняя бизнесвумен, модель и светская львица Ким Кардашьян определенно переживает расцвет после расставания с рэпером Канье Уэстом. Она нашла себе нового, более молодого бойфренда и с азартом экспериментирует с внешностью.

Звезда сейчас находится в Портофино, куда прибыла на свадьбу старшей сестры. Оттуда она шлет поклонникам смелые луки один другого экстравагантней.

Видимо, средиземноморский воздух так действует на Ким, но на недавних фото она появилась в крайне необычном даже для нее образе. Светская львица позировала на яхте в сплошном прозрачном комбинезоне на все тело, поверх которого был надет сверкающий бюстгальтер и такая же мини-юбка. Блестящая одежда была инкрустирована кристаллами, однако на фото выглядит, будто сделана из фольги.

За новый лук Кардашьян получила немалую дозу критики. Впрочем, стилисты и дизайнеры поспешили реабилитировать светскую львицу, и уже прогнозируют, что Ким открыла новый тренд этого лета - многослойность в одежде.

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Ранее 63-летняя королева поп-музыки, американская певица Мадонна похвасталась новым модным луком своего 16-летнего сына - платье на нем сидело шикарно.

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