УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ким Кардашьян показала свою необъятную "корму" в крохотном бикини

20 января 2022, 04:37
Прослушать новость
Остановить

Горячая мамочка дала урок, как правильно хвастаться ягодицами героического размера.

Снова в кадре: попа Ким Кардашьян соревнуется в популярности с самой Кардашьян / instagram.com/kimkardashian

Светская львица Ким Кардашьян стала законодательницей моды на пышные ягодицы. Более того - ее пятая точка практически так же популярна, как и она сама.

41-летняя мама четверых детей умеет "зажечь" поклонников - Кардашьян нередко оголяется, но делает это стильно.

Так, к примеру, она засветила свою "брендовую" попу на пляжных фото. На снимке Ким в крошечном черном бикини на тонких завязочках соблазнительно изгибается на песчаном берегу.

Кардашьян принимает манящие позы, чтобы выставить свою пятую точку в наилучшем ракурсе.

По снимкам и не скажешь, что ее ягодицы - результат пластической хирургии, которой не пренебрегает все необъятное семейство Кардашьян-Дженнер. Женская половина знаменитостей с удовольствием прибегает к процедурам красоты, чтобы удержаться на звездном Олимпе.

Реклама
Ким Кардашьян поджарила свои необъятные ягодицы на солнышке / instagram.com/kimkardashian

Читайте такжеСлетела с катушек: Мадонна показывала промежность и валялась по полу студии звукозаписи

Ранее своими соблазнительными пляжными фото поделилась певица Надя Дорофеева - она показала свой идеально загорелый "персик".

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Ким Кардашьян Ким Кардашьян-Уэст новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Ким Кардашьян показала свою необъятную "корму" в крохотном бикини». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Невероятное везение и благополучие в год Тигра: названы знаки, которым мощно подфартитНевероятное везение и благополучие в год Тигра: названы знаки, которым мощно подфартит Гороскоп на сегодня, 18 января 2022: Овнам – враги, Тельцам – знаки свыше, Весам – любовьГороскоп на сегодня, 18 января 2022: Овнам – враги, Тельцам – знаки свыше, Весам – любовь Резкий рывок доллара: раскрыт худший сценарий девальвации гривныРезкий рывок доллара: раскрыт худший сценарий девальвации гривны Сало и мясо рекордно дорожают: украинцам назвали новую ценуСало и мясо рекордно дорожают: украинцам назвали новую цену Гречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицитаГречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицита
05:40

Самый вкусный мясной пирог из лаваша: готовить очень просто и быстро

05:02

В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодитФото

04:41

Топ-5 комнатных растений, которые принесут семейное счастье и помогут найти любовь

04:37

Ким Кардашьян показала свою необъятную "корму" в крохотном бикини

04:29

Как избавиться от запаха мочи животных в квартире: простые, но рабочие способы

Реклама
03:47

Слетела с катушек: Мадонна показывала промежность и валялась по полу студии звукозаписи

03:47

40 гривен за литр: украинцам назвали февральские цены на бензин и газ на АЗСВидео

02:44

Украину заметет снегом и ударит мороз -15Видео

02:21

"Ты села в лужу": Кондратюк припомнил, как Могилевская влипла в скандал из-за Януковича

02:19

Гороскоп Таро для Раков на февраль 2022: кризис, крутой поворот и подарок небесВидео

01:40

Голая Снежана Бабкина поздравила фанатов с Крещением и уселась пятой точкой в сугроб

01:32

"Есть роли, в которых меня можно узнать только по голосу": Петрожицкая рассказала о съемках в ДикихВидео

01:32

"Тысячу Зеленского" пенсионеры уже с 24 января смогут потратить на лекарстваВидео

00:51

Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуВидео

00:17

Гороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиВидео

19 января, среда
23:54

Резников призвал ввести санкции против олигархов из окружения ПутинаВидео

23:26

Порошенко после суда отправился "праздновать" в шикарный ресторан - СМИ

22:59

США дополнительно выделят Украине 300 млн долларовВидео

22:46

Клопотенко пояснил, почему украинцы "панически" боятся нового меню в школах

22:18

Соглашения по обороне и встреча с Зеленским: СМИ узнали о визите Эрдогана в Украину 3 февраля

Реклама
22:11

Трагедия на Крещение: во время ныряния в прорубь утонул мужчина

22:10

Магнитом притягивают бедность: какие крупы и продукты нельзя выбрасывать из домаВидео

21:41

Похитил и убил: подозреваемые в убийстве 11-летнего мальчика признались еще в одном преступленииВидео

21:37

"Турция знает свои интересы": Банковая приветствует план Эрдогана по диалогу Зеленского и Путина

21:34

"Без страха и упрека": Блинкен высказался о деле против Порошенко

21:28

Угроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать

21:18

В Украину ворвется сильнейший циклон IDA с мощным морозомВидео

21:09

Стрельба в офис журналиста Гордона: в полиции поведали подробности

20:49

Украинские перевозчики в четверг выйдут протестовать к посольству Польши

20:37

Необыкновенное везение и большой успех до конца января: кто из знаков в списке счастливчиковВидео

19:54

В Минздраве подчитали потребность в COVID-вакцинах до конца 2022 года

19:27

Пробрался в дом и зверски зарезал: в Венгрии украинец жестоко убил украинцаВидео

19:07

Цены на хлеб в Украине не взлетят: Кабмин остановит серьезное подорожание продуктаВидео

19:03

Комаровский поведал, с какими признаками ОРВИ нужно немедленно бежать к врачу

18:46

У кого первого сдадут нервымнение

18:39

В Киеве обстреляли офис журналиста Дмитрия ГордонаВидео

18:31

Арестович откровенно рассказал о причине своего увольнения

18:20

В Мариуполе Метинвест выдал 1,6 миллиона гривень стипендий

18:08

Как в Украине купить лекарства за 1000 гривен Зеленского: новые правилаВидео

18:07

Все для любимой: топ-3 самых верных мужей среди знаков зодиака

Реклама
17:58

Мать двоих детей на Тернопольщине заставили вернуть 26 тысяч гривен помощи и оштрафовали в придачуВидео

17:40

В России хотят признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми: слово за Госдумой и ПутинымВидео

17:16

"На это направлены все усилия": Кулеба назвал условие завершения конфликта с РФВидео

17:08

США предложили России два пути решения конфликта с Украиной - БлинкенВидео

17:03

Более 127 тысяч войск у границ Украины и угроза ракетных ударов: в Минобороны узнали о планах РоссииВидео

17:00

Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуВидео

16:40

Гаспар Ульель умер после падения со скалы - французскому актеру было 37 лет

16:23

В Киеве завершились переговоры Зеленского и госсекретаря США БлинкенаВидео

16:20

Гаспар Ульель сорвался со скалы - французского актера экстренно госпитализировали

15:58

"Бухим меньше ездить надо!": Николай Харьковский грубил и улыбался в лицо дочери погибшего в ДТПВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять