Ким Кардашьян показала свою необъятную "корму" в крохотном бикини

Снова в кадре: попа Ким Кардашьян соревнуется в популярности с самой Кардашьян / instagram.com/kimkardashian

Светская львица Ким Кардашьян стала законодательницей моды на пышные ягодицы. Более того - ее пятая точка практически так же популярна, как и она сама.

41-летняя мама четверых детей умеет "зажечь" поклонников - Кардашьян нередко оголяется, но делает это стильно.

Так, к примеру, она засветила свою "брендовую" попу на пляжных фото. На снимке Ким в крошечном черном бикини на тонких завязочках соблазнительно изгибается на песчаном берегу.

Кардашьян принимает манящие позы, чтобы выставить свою пятую точку в наилучшем ракурсе.

По снимкам и не скажешь, что ее ягодицы - результат пластической хирургии, которой не пренебрегает все необъятное семейство Кардашьян-Дженнер. Женская половина знаменитостей с удовольствием прибегает к процедурам красоты, чтобы удержаться на звездном Олимпе.

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Ким Кардашьян поджарила свои необъятные ягодицы на солнышке / instagram.com/kimkardashian

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Ранее своими соблазнительными пляжными фото поделилась певица Надя Дорофеева - она показала свой идеально загорелый "персик".

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