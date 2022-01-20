Ким Кардашьян показала свою необъятную "корму" в крохотном бикини

Горячая мамочка дала урок, как правильно хвастаться ягодицами героического размера.
Светская львица Ким Кардашьян стала законодательницей моды на пышные ягодицы. Более того - ее пятая точка практически так же популярна, как и она сама.
41-летняя мама четверых детей умеет "зажечь" поклонников - Кардашьян нередко оголяется, но делает это стильно.
Так, к примеру, она засветила свою "брендовую" попу на пляжных фото. На снимке Ким в крошечном черном бикини на тонких завязочках соблазнительно изгибается на песчаном берегу.
Кардашьян принимает манящие позы, чтобы выставить свою пятую точку в наилучшем ракурсе.
По снимкам и не скажешь, что ее ягодицы - результат пластической хирургии, которой не пренебрегает все необъятное семейство Кардашьян-Дженнер. Женская половина знаменитостей с удовольствием прибегает к процедурам красоты, чтобы удержаться на звездном Олимпе.
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Ранее своими соблазнительными пляжными фото поделилась певица Надя Дорофеева - она показала свой идеально загорелый "персик".
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