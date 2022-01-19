Надя Дорофеева распласталась на пляже и показала свой идеально загорелый "персик"

Певица ответила всем хейтерам, которые критиковали ее фигуру.
Певица Надя Дорофеева прощаясь с пляжами Тулума, на которых она проводила зимний отпуск с мужем, оставила о мексиканском курорте приятное воспоминание и для поклонников.
На своей странице в Instagram артистка показала немало фотографий из Мексики в бикини. И неизменно сталкивалась с критикой за чрезмерную худобу.
На деле же фигура Дорофеевой близка к идеалу, и это певица доказала последним фото с солнечного Тулума.
На снимке девушка лежит на животе в соблазнительном бикини. Ее тело покрывает ровный золотистый загар, а на подтянутых ягодицах играют солнечные лучи.
Поклонники, у которых, конечно, не отняло дар речи от такой идиллической красоты, подшутили над Дорофеевой, мол, сперва перепутали ее на фото с супругом Владимиром Дантесом.
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Ранее 17-летняя дочь Моники Белуччи показала гибкое стройное тело в цельном латексном костюме.
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