Надя Дорофеева распласталась на пляже и показала свой идеально загорелый "персик"

Надя Дорофеева позировала на мексиканском пляже / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева прощаясь с пляжами Тулума, на которых она проводила зимний отпуск с мужем, оставила о мексиканском курорте приятное воспоминание и для поклонников.

На своей странице в Instagram артистка показала немало фотографий из Мексики в бикини. И неизменно сталкивалась с критикой за чрезмерную худобу.

На деле же фигура Дорофеевой близка к идеалу, и это певица доказала последним фото с солнечного Тулума.

На снимке девушка лежит на животе в соблазнительном бикини. Ее тело покрывает ровный золотистый загар, а на подтянутых ягодицах играют солнечные лучи.

Поклонники, у которых, конечно, не отняло дар речи от такой идиллической красоты, подшутили над Дорофеевой, мол, сперва перепутали ее на фото с супругом Владимиром Дантесом.

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Надя Дорофеева продемонстрировала идеальные ягодицы в бикини / instagram.com/nadyadorofeeva

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