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17-летняя дочь Моники Белуччи показала гибкое стройное тело в цельном латексном костюме

18 января 2022, 10:55
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Юная Дева начинает превосходить звездную маму красотой.

Дева Кассель снялась в чувственной фотосессии / instagram.com/d.casseluxxi

17-летняя дочь итальянской актрисы Моники Белуччи и французского актера Венсана Касселя Дева Кассель делает большие успехи в модельном бизнесе.

Молодая девушка взяла от свои родителей все самое лучшее - французское обаяние отца, итальянскую притягательность матери, и незаурядную внешность.

Не мудрено, что Деву постоянно сравнивают с мамой, для которой карьера также началась с фотографий в модных журналах. Однако таланты девушки высоко ценят и без именитых родителей - Кассель проявляет чудеса профессионализма уже в столь юном возрасте.

Ее новая фотосессия - прекрасное тому доказательство. Для нее девушка примерила дерзкий образ - цельный латексный костюм, кепи со стразами и босоножки на тонкой шпильке.

Девушка позирует, стоя на кровати в темной комнате. Лишь один луч света выхватывает хрупкую фигурку модели.

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Дева Кассель в латексном костюме / instagram.com/d.casseluxxi

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