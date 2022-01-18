17-летняя дочь Моники Белуччи показала гибкое стройное тело в цельном латексном костюме

Юная Дева начинает превосходить звездную маму красотой.
17-летняя дочь итальянской актрисы Моники Белуччи и французского актера Венсана Касселя Дева Кассель делает большие успехи в модельном бизнесе.
Молодая девушка взяла от свои родителей все самое лучшее - французское обаяние отца, итальянскую притягательность матери, и незаурядную внешность.
Не мудрено, что Деву постоянно сравнивают с мамой, для которой карьера также началась с фотографий в модных журналах. Однако таланты девушки высоко ценят и без именитых родителей - Кассель проявляет чудеса профессионализма уже в столь юном возрасте.
Ее новая фотосессия - прекрасное тому доказательство. Для нее девушка примерила дерзкий образ - цельный латексный костюм, кепи со стразами и босоножки на тонкой шпильке.
Девушка позирует, стоя на кровати в темной комнате. Лишь один луч света выхватывает хрупкую фигурку модели.
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