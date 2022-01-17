"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки

Звезда пикантно позировала на берегу Индийского океана.
Украинская певица и героиня второго сезона реалити-шоу Холостячка Злата Огневич продолжает отдыхать в теплых краях и регулярно делиться с поклонниками кадрами с отпуска.
Звезда проводит новогодние праздники в Африке - в Занзибаре. Злата активно путешествует по местных окрестностях и наслаждается живописной природой, а также купается и загорает на пляже.
Читайте такжеНадя Дорофеева показала голого ДантесаВ Instagram Огневич выложила пикантные снимки. Она предстала перед камерой на золотистом песке и пальмовых. Звезда надела розовый бикини и распустила волосы. Позировала певица в самых откровенных позах, демонстрируя поклонникам свои многочисленные татуировки.
"Я состою из манго и океана индийского, плечи обветрены, а в душ - Акуна Матата", - написала Огневич.
Напомним, фронтмент группы ТИК Виктор Бронюк похвастался голым торсом почле 30-килограмового похудения. Певец вместе с семьей отдыхает в Майями.
Также ранее российская певица Ирина Дубцова уменьшила свою грудь и похвасталась новыми формами в купальнике.
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