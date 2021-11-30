Санту Димопулос в чувственном образе спутали с секс-символом Италии Моникой Беллуччи

Новое фото Димопулос привело фанатов в восторг / instagram.com/santadimopulos

Укаинская певица и медиадива Санта Димопулос восхитила поклонников новым чувственным фото.

Девушке с такой яркой внешностью не понадобились для этого ни откровенные наряды, ни кричащий макияж, ведь она сама по себе - соблазнительный вулкан страсти.

Димопулос просто позировала лежа, в непринужденной позе, закинув руку за голову. На лице - лишь немного макияжа. Губы слегка приоткрыты.

Фото сделано крупным планом, что дает возможность рассмотреть каждую черточку - певица не боится демонстрировать себя со всеми прелестями и несовершенствами.

По первому взгляду на этом кадре артистка очень напоминает итальянскую икону красоты и стиля Монику Беллуччи.

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Санту Димопулос спутали с Моникой Беллучи / instagram.com/santadimopulos

Схожесть Санты Димопулос с Беллуччи также отметили фанаты. При этом артистке удалось сохранить свой неповторимый шарм и стиль:

"Женственность как она есть)❤️"

"Здесь очень похожа на Монику Беллучи!"

"Не корректно сравнивать людей, но думаю на сравнение с Такой величиной никто не обидится - вылитая Monica Bellucci".

"Такая Санта мне нравится! Дерзкая кошечка!"

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Ранее Санта Димопулос показала идеальное тело в бикини.

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