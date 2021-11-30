Санту Димопулос в чувственном образе спутали с секс-символом Италии Моникой Беллуччи

Певица поразила фанатов удивительным сходством.
Укаинская певица и медиадива Санта Димопулос восхитила поклонников новым чувственным фото.
Девушке с такой яркой внешностью не понадобились для этого ни откровенные наряды, ни кричащий макияж, ведь она сама по себе - соблазнительный вулкан страсти.
Димопулос просто позировала лежа, в непринужденной позе, закинув руку за голову. На лице - лишь немного макияжа. Губы слегка приоткрыты.
Фото сделано крупным планом, что дает возможность рассмотреть каждую черточку - певица не боится демонстрировать себя со всеми прелестями и несовершенствами.
По первому взгляду на этом кадре артистка очень напоминает итальянскую икону красоты и стиля Монику Беллуччи.
Схожесть Санты Димопулос с Беллуччи также отметили фанаты. При этом артистке удалось сохранить свой неповторимый шарм и стиль:
"Женственность как она есть)❤️"
"Здесь очень похожа на Монику Беллучи!"
"Не корректно сравнивать людей, но думаю на сравнение с Такой величиной никто не обидится - вылитая Monica Bellucci".
"Такая Санта мне нравится! Дерзкая кошечка!"
"Моника Белуччи ❤️❤️❤️"Читайте такжеНадя Дорофеева показала бесконечно длинные ножки в соблазнительном платье с открытым верхом
Ранее Санта Димопулос показала идеальное тело в бикини.
Другие интересные новости:
- Трансгендерный актер Эллиот Пейдж засветил крепкий пресс и шрамы после удаления груди
- Рианна без трусиков игриво оголила сочные ягодицы в пижаме
- До Потапа и популярности: Настя Каменских показала, как выглядела в бикини в 18 лет
- Близкое окружение Заворотнюк стало жертвой мошенников, спекулирующих на болезни актрисы
- "Оля, ваш муж вампир?": Полякова впервые за долгое время показала своего супруга