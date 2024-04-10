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Кейт Миддлтон приняла сложное решение

Элина Чигис
10 апреля 2024, 10:07
Появилась информация, когда Кейт Миддлтон собирается возвращаться к своим королевским обязанностям.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон планирует возвращение к обязанностям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Кейт Миддлтон исчезла из общественности после того, как ей сделали операцию на брюшной полости. Недавно Кейт все же призналась, что у нее обнаружили рак и сейчас она проходит лечении.

Королевский корреспондент Кэмерон Уокер в беседе с GBN News сообщила, что на данный момент здоровье Кейт Миддлтон позволяет ей посещать некоторые мероприятия.

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Также Кэмерон заверяет, что Миддлтон и сама планирует, в скором времени, вернутся к обязанностям, но сделает это не ранее лета.

"Возвращение к полноценным общественным обязанностям в качестве полноправного члена королевской семьи, я подозреваю, будет еще не скоро. Но, возможно, мы увидим ее этим летом. Но, честно говоря, это зависит от того, как пройдет ее лечение", — сказала Уокер.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Отметим, родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены ее диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Инсайдер сообщил, что принц упал в депрессию.

А также ранее принцесса Кейт Миддлтон, после своего загадочного "исчезновения", попала в обьективы камер и даже удалось снять с ней видео на улице. Принцесса выглядела уставшей, но счастливой.

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