Новый скандал: Кэйт Миддлтон и принц Уильям обратились с просьбой к Меган и Гарри

Появились слухи, что принц Уильям и Кейт Миддлтон приглашали Меган и Гарри вместе с детьми в гости, но те отказали.

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Меган Маркл отказала на предложение Кейт и Уильяма / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghanmarklerussia/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Только ленивый не знает о разногласие принца Уильяма и Кейт Миддлтон с принцем Гарри и Меган Маркл. Но, поговаривают, что семейство Уэльских все же сделало первый шаг на встречу к родственникам.

Уильям и Кейт предложили, чтобы герцог и герцогиня Сассекские приехали в Британию со своими детьми - Арчи и Лилибет.

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Об этом сообщил The Mirror писатель, автор нескольких книг о королевской семье Том Квинн. Но, как заявил Том, Маркл была категорически против поездки.

"Меган ни за что не повезет детей в Соединенное королевство. Уильям и Кейт предлагали, чтобы Меган из Гарри привезли детей, и чтобы две пары и их семьи попытались наладить отношения, но предложение это ни к чему пока не привело", - сказал Квинн.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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