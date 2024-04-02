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Поступали угрозы: почему Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли решение рассказать о диагнозе

Алена Кюпели
2 апреля 2024, 15:50
Паре пришлось быстро принимать решение и действовать "на опережение".
Эксперт проанализировала поведение Кейт Миддлтон
Эксперт проанализировала поведение Кейт Миддлтон / Коллаж Главред, фото скриншот

Видео заявление принцессы Уэльской с подробным описанием ее диагноза и лечения онкологии, было срочно опубликовано помощниками Кенсингтонского дворца после того, как ее диагноз стал известен.

Как сообщает The Daily Mail, по словам источников, хорошо осведомленный источник заявил, что кто-то знал о состоянии ее здоровья.

С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт, и у них не осталось другого выбора, кроме как поторопиться, чтобы опередить эту историю, сообщил инсайдер.

видео дня

Неясно, произошла ли утечка из лондонской клиники, где в январе принцессе сделали операцию на брюшной полости, или откуда-то еще.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Какова бы ни была причина, всеобщее признание, обрушившееся на Кейт, подтвердило, что это было правильное решение", — говорится в колонке Эфраима Хардкасла.

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Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская поддержала принцессу Кейт Миддлтон в тяжелое для королевской семьи время.

А также Шеннен Доэрти, страдающая от четвертой стадии рака груди, обратилась к принцессе Кейт Миддлтон, у которой недавно тоже нашли онкологическую болезнь.

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