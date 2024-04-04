Катя Осадчая раскрыла секреты свой стройной фигуры

Известная телеведущая и шоувумен Катя Осадчая откровенно призналась, как поддерживает фигуру после рождения троих детей.

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Телеведущая Катя Осадчая рассказала, как следит за фигурой/ коллаж Главред, фото

Легендарная украинская телеведущая и шоувумен Катя Осадчая рассказала, как поддерживает свое тело в стройном состоянии ‒ для своих подписчиков в социальной сети Instagram.

Она призналась, что в первую очередь, следит за питанием. К тому же, говорит Осадчая, телеведущей у нее хорошая генетика, которая помогла ей не поправляться после трех родов.

"Но я не всегда такая стройная, как хотелось бы", — написала телеведущая.

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В частности, Осадчая рассказала, что она регулярно сокращает лишни пункты в питании.

Также телеведущая призналась фолловерам ‒ она использует разного рода косметологические процедуры.

"RF-лифтинг и лазер на малых мощностях", — подытожила Осадчая.

Кто такая Катя Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

Напомним, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.

А также Осадчая 4 февраля 2024 года трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".

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