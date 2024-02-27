Вечно молодая: Осадчая показала редкие снимки с мамой

Катя Осадчая поздравила свою маму с днем рождения и показала ее фото.

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Катя Осадая поздравила маму с днем рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha/

Сегодня, 25 февраля, мама Кати Осадчей празднует свой день рождения, по этому поводу ведущая посвятила новый пост своему самому родному человеку.

На своей странице в Instagram Катя не пожалела добрых слов и отметила, что мама для нее - образец в жизни.

"Мама, с Днем рождения! Я каждый год не устаю повторять, что ты для меня абсолютный пример женщины, идущей в ногу со временем. Нужно сесть за руль – хорошо, нужно овладеть всеми гаджетами – конечно, болит спина – йога. И это не о возможностях, это о желании! Спасибо, что ты такая. Любим нашу маму и – даже сложно произнести – трижды бабушку", - написала ведущая.

видео дня

Также Осадчая показала целую подборку фотографий мамы.

Мама Кати Осадчей - смотрите фото:

Подписчики ведущей написали множество поздравлений и восхищенных комментариев:

"Прекрасная мама, замечательная дочь!";

"Долгих и счастливых лет вашей маме";

"Поздравляем всегда молодую Леночку, на которую равняемся и очень любим";

"Катя, поздравляю Вашу маму! Здоровья и мирного неба! Кстати, у моей мамы тоже сегодня день рождения!"

Кто такая Катя Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

Добавим, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.

А также Осадчая 4 февраля 2024 года трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".

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