Вечно молодая: Осадчая показала редкие снимки с мамой

Сегодня, 25 февраля, мама Кати Осадчей празднует свой день рождения, по этому поводу ведущая посвятила новый пост своему самому родному человеку.
На своей странице в Instagram Катя не пожалела добрых слов и отметила, что мама для нее - образец в жизни.
"Мама, с Днем рождения! Я каждый год не устаю повторять, что ты для меня абсолютный пример женщины, идущей в ногу со временем. Нужно сесть за руль – хорошо, нужно овладеть всеми гаджетами – конечно, болит спина – йога. И это не о возможностях, это о желании! Спасибо, что ты такая. Любим нашу маму и – даже сложно произнести – трижды бабушку", - написала ведущая.
Также Осадчая показала целую подборку фотографий мамы.
Мама Кати Осадчей - смотрите фото:
Подписчики ведущей написали множество поздравлений и восхищенных комментариев:
"Прекрасная мама, замечательная дочь!";
"Долгих и счастливых лет вашей маме";
"Поздравляем всегда молодую Леночку, на которую равняемся и очень любим";
"Катя, поздравляю Вашу маму! Здоровья и мирного неба! Кстати, у моей мамы тоже сегодня день рождения!"
Кто такая Катя Осадчая
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
Добавим, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.
А также Осадчая 4 февраля 2024 года трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".