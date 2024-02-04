Осадчая трогательно вспомнила, как "в положении" выходила замуж за Горбунова

Известная украинская телеведущая и светская львица Екатерина Осадчая и ее муж, продюсер и шоумен Юрий Горбунов 3 февраля отпраздновали седьмую годовщину свадьбы.
"Наша годовщина. Семь лет со дня нашей спонтанной росписи. Я круглая, как шарик. За две недели до рождения Ивана, но Юра скомандовал, что должны расписаться, а раньше времени конечно не нашлось. Поэтому в феврале по страшной гололедице мы поскользили в ЗАГС", — вспомнила Осадчая.
Осадчая трогательно поблагодарила супруга за семь лет, которые они провели вместе и "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".
"Спасибо тебе за наши 7 лет, за наше все время вместе, наши воспоминания и все проблемы, которые преодолеваем вместе, наших мальчиков и твою поддержку в любом моем отчаянии. Love you to the moon and back", — трогательно написала телеведущая.
Напомним, ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.
Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.
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