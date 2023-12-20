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Горбунов показал как шаловливо играет со своими сыновьями от Осадчей

Дмитрий Видоменко
20 декабря 2023, 13:47
Телеведущий Юрий Горбунов рассказал, как проводит время со своими маленькими сыновьями - от брака с телеведущей Екатериной Осадчей.
Горбунов, Осадчая
Телеведущий Юрий Горбунов любит дурачится со своими детьми ‒ 6-летним Иваном и 2-летним Даниилом / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский телеведущий, шоумен и продюсер Юрий Горбунов показал, как проводит зимние вечера ‒ в играх со своими сыновьями (от брака с телеведущей Екатериной Осадчей). Забавные фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадрах телеведущий дурачится с детьми ‒ 6-летним Иваном и 2-летним Даниилом ‒ прыгая на диване и держа их за руки.

Кроме этого, Горбунов рассказал фолловерам о характерах своих сыновей. В частности, он отметил, что старший сын Иван настоящий "энерджайзер", он любит много двигаться и что-то придумывать. Мальчик непоседливый, и ему скучно, когда он ничего не делает. Что касается младшего сына, двухлетнего Даниила, то с ним пока все проще. Мальчик любит слушать сказки, которые читает ему отец на ночь.

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Горбунов, дети
Горбунов, дети / Instagram

Напомним, ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

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Юрий Горбунов новости шоу бизнеса
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