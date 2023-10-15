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Юрий Горбунов восхитил Сеть редким фото с сыном-крохой

Дмитрий Видоменко
15 октября 2023, 17:45 обновлено 15 октября, 17:45
Ведущий Юрий Горбунов показал заметно отросшего 2-летнего сына от Екатерины Осадчей и признался, как дети кардинально изменили его жизнь.
Горбунов, сын
Горбунов, сын / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский шоумен и продюсер Юрий Горбунов признался, как появление детей в браке с телеведущей Катей Осадчей кардинально изменило его жизнь. На своей странице в социальной сети Instagram шоумен опубликовал редкое фото с сыном ‒ 2-летним Данилом.

"Уже давно заметил, что фокус моего внимания с появлением детей начал смещаться. Мной всегда руководили амбиции, новые вызовы и цели, к которым я стремился и достигал. Сегодня я продолжаю быть собой, люблю свою работу и продолжаю создавать новые проекты, но внутри меня кое-что изменилось!" – признался Горбунов.

По словам шоумена, сейчас везде, куда бы его не забрасывала судьба, он всегда вспоминает о детях и думает о них. Каждый раз на работе ведущий хочет поскорее увидеться с сыновьями и женой ‒ Катей Осадчей.

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"Где бы я ни был, на съемках нового проекта или еду за рулем на благотворительный концерт, каждая свободная минута моего времени наполнена мыслью о детях. А что они там делают? Все ли у них хорошо? И в этот момент на лице появляется бессмысленная, но искренняя улыбка. Никогда бы не подумал, что с появлением детей я стану настолько зависимым от них. И после выходных, проведенных с семьей, меня переполняет энергия и мотивация на новые свершения!" – признался шоумен.

Напомним, ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

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