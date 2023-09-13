Юрий Горбунов жалуется на "сложный характер" Кати Осадчей

В их совместной жизни работа тесно переплетается с личным, и ведущий порой отмечает жесткость Осадчей.

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Катя Осадчая призналась, что Юрий Горбунов считает ее характер сложным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Вчера украинская ведущая, модель, журналистка и общественная деятельница Катя Осадчая отпраздновала юбилей - 40 лет. Она не стала прислушиваться к суевериями про то, что эту дату отмечать нельзя, и дала украинскому журналу Viva! большое интервью про свою жизнь.

Осадчая многое рассказала про себя. Она не обошла вниманием и важную часть своей жизни - журналистику и работу ведущей. Многие отмечают, что за ней закрепилось амплуа достаточно жесткого, несгибаемого человека, способного переть напролом.

Интервьюеру стало любопытно, насколько профессиональная деятельность отразилась на характере Кати в повседневной жизни. Ведущая отметила, что некоторые черты у нее, безусловно проскакивают и дома. И случается это, вероятно, чаще, чем она сама замечает, ведь ее муж, ведущий Юрий Горбунов, говорит ей, что у нее тяжелый характер.

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"Легко ли мне быть жесткой? В работе, на телевидении, в интервью – да. У меня есть цель, есть то, чего я хочу, есть жанр и работа, которую я делаю. Это не значит, что дома я так же безапелляционна, как в своих интервью. Но, конечно, профессия накладывает определенный отпечаток и на мой характер. Все-таки "Світське життя" я вела 17 лет. Поэтому да, в работе мне легко быть жесткой. Дома – нет. Хотя Юра часто говорит, что у меня сложный характер", - рассказала Катя Осадчая.

Ранее Юрий Горбунов откровенно рассказал про общение с бывшим мужем Осадчей, депутатом и бизнесменом Олегом Полищуком. Ведущий отметил, что они иногда сталкиваются в повседневной жизни.

Также Катя Осадчая жестко прошлась по предательницам Ани Лорак и Оксане Байрак. Ведущая подчеркнула, что цензурных слов для обоих у нее уже не хватает.

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