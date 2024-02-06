Осадчая удивила смелым селфи в ванной

Телеведущая редко постит такие фотографии, поэтому такое изображение редкость для звезды.

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Катя Осадчая показала себя в необычном образе / Коллаж Главред, фото Instagram/kosadcha

Известная украинская телеведущая и светская львица Екатерина Осадчая ведет достаточно скромный образ жизни и практически никогда не показывает себя в смелых белье-луках.

Между тем, недавно на своей странице в Instagram, она поделилась смелым фото, где позирует в ванной в одном лишь полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями и долгого перелета. "После наших путешествий не появилась седина. Это плюс", - шутит она.

Катя Осадчая приходит в себя после длинной дороги / Скриншот Instagram/kosadcha

Скорее всего, телеведущая отправилась на каникулы со своими детьми, сыновьями, которых она родила от телеведущего и своего мужа Юрия Горбунова.

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Катя поделилась, что дорога была длинной. "Есть ли экспресс-методы для восстановления", - спросила у подписчиков она.

Напомним, ранее Катя Осадчая и ее муж, продюсер и шоумен Юрий Горбунов 3 февраля отпраздновали седьмую годовщину свадьбы. Пара расписалась семь лет тому назад, за две недели до родов их первого сына.

Ранее также Катя Осадчая поделилась теплыми фотографиями со своими сыновьями. Пост артистки появился на ее странице в социальной сети Instagram. На фото Катя Осадчая позирует со своими двумя младшими сыновьями, которых она родила от телеведущего Юрия Горбунова. Таким образом она решила отметить День Сына.

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