Катя Осадчая показала округлившийся животик, и помолилась о "крохе покоя"

Катя Осадчая показала округлившийся животик, и поздравила украинцев с Вербным воскресеньем / instagram.com/kosadcha

Модель и телеведущая, ныне волонтер Катя Осадчая, после новости о том, что она и ее супруг, шоумен Юрий Горбунов, задумываются над тем, чтобы усыновить ребенка, который потерял родителей во время войны, опубликовала фотографию с округлившимся животиком.

Пока звездная семья не ожидает пополнения - кадр был сделан Осадчей ровно год назад, на Вербное воскресенье, когда в ее семье и в ее стране был мир и благополучие. Тогда она ждала сына.

Телеведущая выложила памятный снимок, чтобы поздравить поклонников с христианским праздником и напомнить им о ценности жизни.

"Ровно год назад… Готовились к Пасхе и стать еще раз родителями… С Вербным воскресеньем! Мы, как никогда, объединяемся в молитве за Украину, за наших бойцов, за мир, за каждого раненого и за упокой погибших. Мы заслуживаем того, чтобы снова планировать Пасху, рожать детей под мирным небом и не учиться рассказывать детям о войне. Пусть это воскресенье принесет нам хоть кроху покоя", - подписала фото Осадчая.

В комментариях знаменитость заверили, что ее молитвы о мире и покое для Украины скоро будут услышаны. По крайней мере святой праздник Вербного воскресенья располагает к тому, чтобы молиться об этом.

Катя Осадчая показала округлившийся животик, и поздравила украинцев с Вербным воскресеньем / instagram.com/kosadcha

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Ранее Катя Осадчая показала трогательное письмо, которое 9-летний мальчик написал своей погибшей от рук рашистов маме.

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