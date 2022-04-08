"Сколько боли…": Осадчая показала письмо, которое 9-летний мальчик написал своей погибшей маме

Осадчая показала письмо, которое 9-летний мальчик написал своей погибшей маме / скриншот

С каждым днем становятся известны новые подробности о зверствах российских солдат в Украине.

На своей страничке в Instagram Катя Осадчая поделилась историей 9-летнего мальчика, у которого на глазах оккупанты убили маму.

"Они убегали на машине из Гостомеля и их расстреляли орки. Мама погибла, мальчик 9 лет выжил. Он застрял в машине после аварии и не мог выбраться. Его вытащили люди и забрали к себе в подвал, – написала телеведущая

Телеведущая опубликовала письмо мальчика, которой он написал маме. Он поблагодарил за детство и пообещал хорошо себя вести.

instagram.com/kosadcha/

"Сколько боли… Дети, вы не заслужили этот ужас… Нет сил пережить детское горе", – написала Осадчая.

Отметим, что Гостомель Киевской области стал одной из самых горячих точек российско-украинской войны. Бои там не прекращались ни на один день. Враг издевался над мирным населением, занимался мародерством. После длительной бомбардировки жилые кварталы города и инфраструктура города разрушены, сожжены машины.

В среду, 6 апреля, в поселке Гостомель под Киевом полиция обнаружила тела гражданских. Их убили российские снайперы, которые тренировались на "живой мишени".

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