Катя Осадчая нежно и мило поздравила сына от Горбунова с 7-летием

Известная украинская телеведущая и светская львица Екатерина Осадчая очень мило на всю свою армию фолловеров поздравила своего старшего сына от брака с продюсером/телеведущим Юрием Горбуновым с 7 по счету днем рождения. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала также несколько фото.
Осадчая написала ,что они с мужем очень гордятся сыном и любят его, хотя иногда он и "делает им нервы".
"Ивасик, наш мальчик, с днем рождения. Ты наша радость и тренажер для нервов одновременно. Умный, смелый, нежный и одновременно своенравный. Знаю, что иногда твоя позиция нас доводит до бешенства, но точно это то, что очень нужно во взрослой жизни. Любим тебя наш мальчик и гордимся, каким ты растешь! Твои мама и папа", — написала Осадчая.
Напомним, ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.
Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.
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