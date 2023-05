Катрин Денев прочла стих Леси Украинки на Каннском кинофестивале

Катрин Денев поддержала Украину и прочла стихотворение Леси Украинки "Надія" во время церемонии открытия нового Каннского фестиваля.

Катрин Денев и Леся Украинка/ коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная актриса, звезда французского и мирового кино Катрин Денев присоединилась к сонму звезд, которые поддержали Украину в ее войне против страны-агрессора России. На это обратил внимание руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Twitter.

"Непревзойденная Катрин Денев поддержала Украину. Киноактриса зачитала стихотворение Леси Украинки "Надія" во время церемонии открытия", — написал он.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

