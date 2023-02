Зеленский - герой нашего времени: голливудская дива Энн Хэтэуэй поддержала Украину

Голливудская дива Энн Хэтэуэй восхитилась Владимиром Зеленским после его речи на Берлинале и назвала его "героем нашего времени".

Голливудская дива Энн Хэтэуэй поддержала Украину и президента Зеленского / коллаж фото ua.depositphotos.com

Известная американская актриса ("Дневники принцессы", "Любовь и другие лекарства") Энн Хэтэуэй публично восхитилась президентом Украины Владимиром Зеленским ‒ после того, как он выступил на кинофестивале в Берлине (Берлинале-2023). Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Я просто хочу выразить свою благодарность кинофестивалю за включение в программу героя нашего времени [Владимиру Зеленскому ‒ Главред]. И за возможность усилить посыл Украины, который является всеобщим стремлением к миру", – сказала актриса.

Хэтэуэй подчеркнула, Берлинале – еще одно доказательство того, что к миру стремится вся планета (то есть к миру и объединению).

Президент Украины накануне благодаря видеосвязи выступил на открытии 73-го Берлинского кинофестиваля. В частности, украинский лидер заявил, что культура и кино могут быть вне политики, только если это не политика агрессии.

Как было видно из трансляции, среди звезд в зале был режиссер Стивен Спилберг, музыкант Боно из группы U2, а также китайская суперзвезда Фань Бинбин. И они вместе с Хэтуэй еле сдерживали слезы, когда говорил президент Украины.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

