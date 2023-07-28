Кардашьян выгуляла сумку за полмиллиона долларов: как она выглядит

Селебрити Кардашьян дает повод для разговоров с каждым своим выходом.

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Ким Кардашьян показала дорогущий аксессуар / Коллаж Главред, фото Instagram/kimkardashian, madisonavenuecouture.com

Американская знаменитость Ким Кардашьян, которая по ее же словам, удивительно скромна в спальне, небрежно выгуляла аксессуар, который считается "самой дорогой сумкой в мире".

По информации издания Page Six, звезда популярного шоу "Кардашьяны" принесла свою сумочку Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin, которая стоит более 100 000 долларов, а на некоторых сайтах продается за пол миллиона долларов, на футбольный матч между Аль-Наср и Пари Сен-Жермен в Осаке, Япония.

Остальной лук Ким выглядел хоть и повседневно, но не совсем доступно для обычных людей.

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Кардашьян была одета в белое боди Skims, распроданные потертые светлые брюки свободного кроя Balenciaga (7990 долларов) и яркие синие ботинки.

Таких сумок в мире не много / Скриншот сайта Madisonavenuecouture.com

Ким выглядела спортивно со своими длинными темными волосами, зачесанными назад в высокий хвост. Ее фото с эксклюзивной сумкой можно посмотреть тут >>>

Сумка Hermès со святым Граалем, которой также владеет Дженнифер Лопес, настолько эксклюзивна, что сделана из кожи крокодила Niloticus и украшена бриллиантами на застежке. Плюс, конечно, аксессуар доступен только в крайне ограниченном количестве.

Напомним, ранее старшая сестра семейства Кардашьян Кортни снова порадовала своих поклонников и подписчиков в социальной сети Instagram. Она поделилась кадрами, выставив свою аппетитную фигуру на всеобщее обозрение.

Также ранее старшая сестра семейства Кардашьян Кортни взбудоражила Сеть, засветившись на горячих фото без фотошопа. Хоть сестры и высказывались за бодипозитив - это достаточно редкий случай, когда кто-то из них совсем не редактировал свои снимки.

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