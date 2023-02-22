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Каменских перепела "Это моя ночь" на украинском

22 февраля 2023, 13:33
Певица зажгла на концерте в Варшаве, где публика активно поддержала исполнение песни на украинском.
Настя Каменских
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая активно поддерживает Украину и много выступает с благотворительными концертами по всему миру, перепела свой легендарный хит "Это моя ночь" на украинском языке.

Как сообщил телеграмм-канал "Музвар", новую песню певица презентовала на одном из клубных концертов в Варшаве. Кроме известного сингла, певица также перевела свою песню Loca, с которой она обычно начинает свои концерты.

"Не видели видео с "Красным вином", но перевод точно не за горами", - написал канал.

видео дня

Отметим, что семейное счастье украинских артистов Алексея Потапенко (Потапа) и Насти Каменских во время полномасштабной войны в Украине множество раз поддавалось сомнениям. Вероятно, супруги перестали демонстрировать нежные чувства на публике, так как считают это неуместным сейчас, однако ходят слухи о том, что у пары не все так гладко.

Из социальных сетей Потапа и Насти также исчезли романтические посты, посвященные друг другу. Лишь сейчас певица "обратилась" к супругу в Instagram - впервые за долгое время.

В сторис Каменских поздравила Потапенко эмодзи в форме красного сердечка с премьерой новой песни - ее музыкант посвятил волонтерам, которые, каждый на свой лад, помогают приближать победу Украины.

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