"Для меня любовь - это она": Потап показал свою любимую

Артист тепло поздравил свою вторую половинку с праздником.

Настя Каменских и Потап / instagram.com/kamenskux

Музыкальный продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, который вместе со своей женой Настей Каменских подогревают слухи о расставании, сделал откровенное признание.

На своей странице в Instagram, артист показал фото своей любимой женщины и сделал трогательный пост о любви. "Для меня любовь – это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я люблю тебя. С праздником, Любимая", - написал певец.

Между тем, сама Каменских также сделала пост, посвященный Дню всех Влюбленных. Однако она никак не упомянула своего мужа.

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Печальная Каменских лишь подогрела слухи о том, что она одинока. Ведь она никак не поздравила своего мужа Потапа и не написала ни единой строчки, чтобы указать на свои чувства к артисту.

Кроме того, ранее Каменских рассказала, что на самом деле происходит между ней и супругом.

Так певица отметила, что публичная холодность, которую многие восприняли, как сигнал о расставании, ничто иное, как результат чрезмерной загруженности в связи с благотворительной работой, которой активно заняты оба супруга.

"Конечно, мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное - объединяться, когда тяжело и наступает ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас свои задачи и направления деятельности. Однако, главное - это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и Победе", - отмечает Каменских.

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