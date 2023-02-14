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Грустная Каменских порассуждала о любви в полном одиночестве

14 февраля 2023, 09:58
Такими постами певица еще больше указала на то, что в ее личной жизни не все гладко.
Настя Каменских
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Анастасия Каменских, которая, судя по слухам, больше не состоит в отношениях со своим мужем, рэппером и продюсером Потапом, порассуждала у любви.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

В частности, печальная Каменских лишь подогрела слухи о том, что она одинока. Ведь она никак не поздравила своего мужа Потапа и не написала ни единой строчки, чтобы указать на свои чувства к артисту.

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Каменских
Каменских / Instagram

"Любовь – это большая движущая сила, которая управляет людьми и побуждает к невероятным уступкам. Мать, любящая своего ребенка, сыновья и дочери, любящие Родину, мужчины и женщины окрылены чувством любви – это люди, способные изменить мир силой своих чувств. Ибо чувства окрыляют, дают сил и делают нас несокрушимыми", - написала артистка.

Напомним, ранее Анастасия Каменских вышла на связь со своими поклонниками и написала, что за это время произошло в ее жизни.

Так, оказалось, что певица начинает возвращаться в привычный ритм жизни, а также возвращать свои ритуалы, которые она забросила из-за хронического стресса и нападения России на Украину.

"Привет, давно не виделись с вами тут. Не было ресурса что-то выкладывать. Может, я как-нибудь поделюсь с вами мыслями на эту тему. А сейчас хочу постепенно возвращаться и показывать немного больше свою жизнь", - написала певица.

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Настя Каменских Потап
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