Пропала из соцсетей и набрала вес: Каменских вышла на связь с поклонниками

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Анастасия Каменских вышла на сязь со своими поклонниками и написала, что за это время произошло в ее жизни.

Так, оказалось, что певица начинает возвращаться в привычный ритм жизни, а также возвращать свои ритуалы, которые она забросила из-за хронического стресса и нападения России на Украину. "Привет, давно не виделись с вами тут. Не было ресурса что-то выкладывать. Может, я как-нибудь поделюсь с вами мыслями на эту тему. А сейчас хочу постепенно возвращаться и показывать немного больше свою жизнь", - написала певица.

"Как и многие сейчас, я очень выпала из режима, набрала лишний вес. Но сейчас пытаюсь возвращаться к активным занятиям, это очень помогает держаться", - поделилась Каменских.