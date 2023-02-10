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Пропала из соцсетей и набрала вес: Каменских вышла на связь с поклонниками

10 февраля 2023, 14:17
Настя Каменских
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Анастасия Каменских вышла на сязь со своими поклонниками и написала, что за это время произошло в ее жизни.

Так, оказалось, что певица начинает возвращаться в привычный ритм жизни, а также возвращать свои ритуалы, которые она забросила из-за хронического стресса и нападения России на Украину. "Привет, давно не виделись с вами тут. Не было ресурса что-то выкладывать. Может, я как-нибудь поделюсь с вами мыслями на эту тему. А сейчас хочу постепенно возвращаться и показывать немного больше свою жизнь", - написала певица.

Пропала из соцсетей и набрала вес: Каменских вышла на связь с поклонниками

"Как и многие сейчас, я очень выпала из режима, набрала лишний вес. Но сейчас пытаюсь возвращаться к активным занятиям, это очень помогает держаться", - поделилась Каменских.

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