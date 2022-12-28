Потап и Настя вместе появились на вечеринке

На фоне слухов о разводе, пара впервые появилась вместе и даже нежно обнималась.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских и ее муж, известный продюсер и исполнитель Потап, наконец-то вместе появились на вечеринке.

Это стало первым появлением пары вместе после августа. До этого, их нельзя было увидеть вместе ни в интернете, ни в реальной жизни. Поклонники пары отмечали грустный и разбитый вид Потапа, а также потухшие глаза Насти. Соответствующим видео на своей странице в Instagram поделилась бизнес-леди и подруга пары Кристина Хроновская.

Она опубликовала видео у себя в Instagram-stories, как Потап и Настя исполняют вместе "Червона рута". На видео Каменских обнимала Потапа и передавала ему микрофон. Скринами поделилось издание "Обозреватель".

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских, которая больше не появляется на общих фото и мероприятиях с Потапом, поздравила своих поклонников с Рождеством. Снова одна.

Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

"Знаю, что нынешние праздники совсем не чувствуются, как раньше. Знаю, что каждый украинец сейчас ждет только Победы. Но также знаю, что каждый из нас и вся Украина на пути к невероятным переменам. Сегодня большинство украинцев отмечает Рождество вместе с почти всем миром, потому что эти изменения уже произошли внутри многих. Я желаю Божьего благословения каждому украинцу, но особенно нашим несгибаемым воинам, которые борются изо всех сил, чтобы добро наконец-то победило зло. Пусть мир наступит в сердце каждого и нашей родной Украине. С Рождеством", - написала она.

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