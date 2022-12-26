Без Потапа: Каменских впервые поздравила поклонников с рождеством одна

Певица NK трогательно обратилась к своим подписчикам.

Настя Каменских. Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая больше не появляется на общих фото и мероприятиях с Потапом, поздравила своих поклонников с Рождеством. Снова одна.

Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

"Знаю, что нынешние праздники совсем не чувствуются, как раньше. Знаю, что каждый украинец сейчас ждет только Победы. Но также знаю, что каждый из нас и вся Украина на пути к невероятным переменам. Сегодня большинство украинцев отмечает Рождество вместе с почти всем миром, потому что эти изменения уже произошли внутри многих. Я желаю Божьего благословения каждому украинцу, но особенно нашим несгибаемым воинам, которые борются изо всех сил, чтобы добро наконец-то победило зло. Пусть мир наступит в сердце каждого и нашей родной Украине. С Рождеством", - написала она.

Напомним, ранее украинский певец Потап в очередной раз подогрел слухи о разводе со своей супругой, певицей Анастасией Каменских.

Об этом он сделал пост на своей странице в Instagram.

В частности, Потап отреагировал на новую песню Каменских "Мама-зима".

Исполнитель запостил фрагмент песни и подписал ее "Зима прощания".

Поклонники пары в комментариях задают один и тот же вопрос: "Так вы разошлись или нет?". Между тем, все эти посты активно комментирует фан-клуб Каменских, который всячески убеждает комьюнити в том, что у пары все хорошо.

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