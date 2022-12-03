Потап снова подогрел слухи о расставании с Каменских

Потап / Прес-служба

Украинский певец Потап в очередной раз подогрел слухи о разводе со своей супругой, певицей Анастасией Каменских.

Об этом он сделал пост на своей странице в Instagram.

В частности, Потап отреагировал на новую песню Каменских "Мама-зима".

Исполнитель запостил фрагмент песни и подписал ее "Зима прощания".

Поклонники пары в комментариях задают один и тот же вопрос: "Так вы разошлись или нет?".

Между тем, все эти посты активно комментирует фан-клуб Каменских, который всячески убеждает комьюнити в том, что у пары все хорошо.

Однако стоит отметить, что в сети уже давно не появляются совместные фото пары и подавленное настроение скрыть Потапу становится все сложнее.

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских показала, как правильно совмещать естественную привлекательность с красотой украинской национальной одежды.

На своей странице в Instagram артистка показала трогательный образ, которым проиллюстрировала свои рассуждения о значении музыки, в особенности украинской, во время войны в нашей стране.

"Музыка во время войны приобрела новые значения и стала тем островком, куда можно спрятаться от внешнего мира. Я радуюсь, что украинцы стали больше ценить то, что произведено с украинской душой, и теперь родной язык мы слышим чаще. Потому что для меня это всегда было особое наслаждение - петь на украинском и писать украинские песни. А сегодня я ощущаю, что и слушатели разделяют эти чувства", - поделилась чувствами Каменских.

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