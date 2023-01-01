Настя Каменских откровенно рассказала про отношения с Потапом: "Тяжело и наступает ужасная беда"

Супружеский тандем Потапа и Насти пытаются "развести" уже много лет.

Настя Каменских ответила на слухи про разрыв отношений с Потапом / instagram.com/kamenskux

Семейная жизнь украинской певицы Насти Каменских и музыкального продюсера и исполнителя Алексея Потапенко находится под пристальным вниманием поклонников и прессы с 2019 года, когда артисты открыто заговорили о своих романтических отношениях и сыграли свадьбу.

С тех же пор в звездной паре начали искать изъяны - в СМИ постоянно просачиваются слухи про размолвки между звездами. Более остро этот вопрос встал во время полномасштабной войны в Украине - Потап и Каменских вернулись в страну по отдельности, и не появляются вместе на публике. Исчезли из соцсетей знаменитостей и совместные романтические посты.

Пока общественность гудит про их расставание, певица решила расставить точки над "і" - в откровенном интервью для Insider Каменских рассказала, что на самом деле происходит между ней и супругом.

Так певица отметила, что публичная холодность, которую многие восприняли, как сигнал о расставании, ничто иное, как результат чрезмерной загруженности в связи с благотворительной работой, которой активно заняты оба супруга.

"Конечно, мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное - объединяться, когда тяжело и наступает ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас свои задачи и направления деятельности. Однако, главное - это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и Победе", - отмечает Каменских.

Ранее жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова показала, как выглядит их новорожденный сын Демьян - Вероника Велч отметила сходство отца и сына.

Также Лия Меладзе, начинающая певица, которая принимала участие в проекте Голос страны, и дочь Константина Меладзе, показала редкое фото своей родной матери.

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