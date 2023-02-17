Настя Каменских впервые публично обратилась к Потапу после слухов о разводе

Семейное счастье украинских артистов Алексея Потапенко (Потапа) и Насти Каменских во время полномасштабной войны в Украине множество раз поддавалось сомнениям. Вероятно, супруги перестали демонстрировать нежные чувства на публике, так как считают это неуместным сейчас, однако ходят слухи о том, что у пары не все так гладко.
Из социальных сетей Потапа и Насти также исчезли романтические посты, посвященные друг другу. Лишь сейчас певица "обратилась" к супругу в Instagram - впервые за долгое время.
В сторис Каменских поздравила Потапенко эмодзи в форме красного сердечка с премьерой новой песни - ее музыкант посвятил волонтерам, которые, каждый на свой лад, помогают приближать победу Украины.
Это было едва ли не единственным проявлением нежности, которое Каменских позволила себе по отношению к мужу - карьера всегда была важна для обоих музыкантов, но ранее им удавалось гармонично совмещать рабочее с личным.
Ранее украинский экстрасенс Максим Гордеев раскрыл личность своей второй половинки - ведун признался, что знаком с ней практически двадцать лет, за которые они вместе пережили множество взлетов и падений.
Также завесу тайны о своем избраннике приоткрыла певица и продюсер Наталья Могилевская - новую любовь артистка встретила во время полномасштабной войны в Украине.
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