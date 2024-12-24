Камалия раскрыла детали общения с разлучницей, которая разрушила ее брак

Краткое содержание:
- Весной 2023 года Камалия и Мохаммад Захур расстались
- Их брак распался из-за другой женщины
- Певица призналась, что по-прежнему общается с разлучницей
Двадцатилетний брак украинской певицы Камалии и британо-украинского миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура завершился разводом весной 2023 года. И лишь год спустя, летом 2024-го, артистка призналась, что ее отношения с мужем разрушила другая женщина.
Это - Татьяна, дочь Захура от первого брака с россиянкой. В начале полномасштабной войны Камалия и Татьяна были вынуждены жить в Британии под одной крышей. Тогда-то женщины и начали ссориться: певица остро высказывалась про страну-оккупанта и ее жителей, а дочь ее мужа принимала эти слова на свой счет.
Когда ситуация в доме раскалилась до предела, Камалия рассчитывала, что муж заступится за нее, но Захур встал на сторону Татьяны. Это и стало началом конца брака певицы и бизнесмена.
Камалия и Мохаммад Захур сохранили дружеские отношения ради дочерей, однако общение певица поддерживает и с "разлучницей". Об этом артистка рассказала в комментарии для Люкс ФМ.
Женщины делают вид, что конфликт между ними исчерпан, и стараются не касаться "горячих" тем: "Мы общаемся, будто бы ничего не произошло. Каждая осталась при своем мнении. Никто ни у кого прощения не просил, но мы не трогаем никакой темы. Но уже и ссор нет. Что было – то было".
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Кто такая Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
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