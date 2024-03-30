Камалия показала повзрослевших дочек-красавиц

Украинская певица и модель Камалия показала своих повзрослевших дочек, которых она родила от пакистанского миллиардера Мохаммеда Захура.
На своей странице в Instagram, Камалия показала своих двойняшек - Арабеллу и Мирабеллу.
"Мое сердце наполняется невыразимой радостью и теплотой, ведь мои любимые ангелочки, Мирабелла и Арабелла, приехали ко мне в Киев! Каждый миг, проведенный с ними - это бесценное сокровище, которое я храню в глубочайших глубинах своего сердца. Мои дочери моя гордость, моя радость, мой смысл жизни. Люблю вас до бесконечности и еще немного", - трогательно призналась Камалия.
Кто такая Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
Подписчики Камалии захвалили девочек. Большинство отмечали красоту и взросление девочек.
Напомним, ранее Камалия, которая не так давно сообщила о том, что разводится со своим мужем, пакистанским миллионером Мухаммадом Захуром, поделилась странным фото. На нем певица показала, как боксирует со соим мужчиной.
Ранее артистка Камалия на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.
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