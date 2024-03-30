Камалия показала повзрослевших дочек-красавиц

Украинская певица Камалия души не чает в своих дочерях.

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Камалия похвасталась своими дочками / Коллаж Главред, фото Instagram/kamaliyaofficial

Украинская певица и модель Камалия показала своих повзрослевших дочек, которых она родила от пакистанского миллиардера Мохаммеда Захура.

На своей странице в Instagram, Камалия показала своих двойняшек - Арабеллу и Мирабеллу.

"Мое сердце наполняется невыразимой радостью и теплотой, ведь мои любимые ангелочки, Мирабелла и Арабелла, приехали ко мне в Киев! Каждый миг, проведенный с ними - это бесценное сокровище, которое я храню в глубочайших глубинах своего сердца. Мои дочери моя гордость, моя радость, мой смысл жизни. Люблю вас до бесконечности и еще немного", - трогательно призналась Камалия.

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Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Подписчики Камалии захвалили девочек. Большинство отмечали красоту и взросление девочек.

Напомним, ранее Камалия, которая не так давно сообщила о том, что разводится со своим мужем, пакистанским миллионером Мухаммадом Захуром, поделилась странным фото. На нем певица показала, как боксирует со соим мужчиной.

Ранее артистка Камалия на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.

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