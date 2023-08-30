Камалия с мужем кулаками высняли отношения на публике

Украинская певица Камалия, которая не так давно сообщила о том, что разводится со своим мужем, пакистанским миллионером Мухаммадом Захуром, поделилась странным фото.
На нем певица показала, как боксирует со соим мужчиной. На странице в Instagram.
"Недавно выяснили отношения с Захуром на публике". - подписала свой пост звезда.
На фото - Камалия шутливо боксирует со своим супругом прямо в боксерских перчатках.
Камалия опубликовала пост, где шутливо побила Захура:
Отметим, что Камалия не прекращала свою концертную деятельность и пытается поддерживать ВСУ и украинцев.
Напомним, ранее артистка Камалия на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.
Ранее также Камалия надела короткие шорты и отправилась на прогулкусо своими детьми. "Дети лечат. Как же я мечтаю, чтобы все украинские дети были счастливы", - написала она.
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