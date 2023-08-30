Камалия с мужем кулаками высняли отношения на публике

Певица Камалия, как правило, ведет себя очень адекватно.

https://stars.glavred.info/kamaliya-s-muzhem-kulakami-vysnyali-otnosheniya-na-publike-10496974.html Ссылка скопирована

Камалия и Мохаммад Захур шутливо подрались/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая не так давно сообщила о том, что разводится со своим мужем, пакистанским миллионером Мухаммадом Захуром, поделилась странным фото.

На нем певица показала, как боксирует со соим мужчиной. На странице в Instagram.

"Недавно выяснили отношения с Захуром на публике". - подписала свой пост звезда.

видео дня

На фото - Камалия шутливо боксирует со своим супругом прямо в боксерских перчатках.

Камалия опубликовала пост, где шутливо побила Захура:

Отметим, что Камалия не прекращала свою концертную деятельность и пытается поддерживать ВСУ и украинцев.

Напомним, ранее артистка Камалия на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.

Ранее также Камалия надела короткие шорты и отправилась на прогулкусо своими детьми. "Дети лечат. Как же я мечтаю, чтобы все украинские дети были счастливы", - написала она.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.