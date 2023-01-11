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Каков отец, такой и сын: Бедрос Киркоров называет Украину республикой

11 января 2023, 16:14
Киркоров-старший ответил на жалобный вой своего отпрыска из-за санкций.
Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров назвал Украину республикой, и рассказал, как Филипп грустит из-за санкций / instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров долго молчал про войну в Украине, однако преступная российская власть склонила любителя фонограммы и перьев сделать выбор. И певец его сделал - из страха быть отлученным от груди кремлевского правительства, которое осыпало его всяческими благами, он начал как попка-дурак бездумно повторять пропагандистские нарративы.

За это он, в числе прочих российских деятелей искусства, был включен в список запрещенных в Украине артистов. Киркоров сначала бравировал тем, что санкции ему безразличны, однако и в 55 лет он остается большим ребенком, и требует отцовского заступничества.

Такой же пропутинский прихвостень Бедрос Киркоров в интервью для росСМИ, рассказывая про позицию сына, отработал "по методичке" на "отлично": и про бандеровцев с фашистами упомянул, и про злобных американцев и про РФ, как прямую наследницу СССР, которой все должны лизать ботинки из-за былого "величия".

90-летний старик рассказал, что его дитятко Филипп сильно грустит из-за того, что стал запрещенным в Украине, которую Бедрос почему-то упорно называет республикой.

"Ему жалко, что он потерял такую республику, где каждый раз гастролировал с удовольствием. Его там встречали, он народный артист Украины. Он с уважением относится к предыдущему правительству, которое дало ему эти возможности и звания", - рассказал Киркоров-старший.

К слову, звание Народного артиста Филиппу Киркорову было вручено во времена президентства Виктора Ющенко в 2008 году.

Санкции против российских звезд

7 января на сайте президента Украины был опубликован указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции.

Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комик Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.

Российским артистам запрещены все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы в Украине.

Санкции против всех будут действовать 10 лет.

Напомним, ранее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

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