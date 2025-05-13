Как выступили потенциальные победители Евровидения 2025 - детали

Кратко:
- Выступление Kaj в первом полуфинале Евровидения
- Реакция зала на выступление
В первом полуфинале Евровидения 2025 уже выступила группа Kaj, которая представляет Швецию на конкурсе.
Как стало известно, участники удивили своим номером о бане с хитом Bara Bada Bastu.
Группа выступила на сцене под номером 6 и участники показались в классических костюмах, а вот их подтанцовка была в полотенцах и с банными вениками в руках.
К слову, зрители были в восторге от выступления артистов, а выступление стилизованно под аутентичную славянскую парную, на сцене даже разожгли огонь.
Отметим, Bara bada bastu – первая шведскоязычная песня на Евровидении с 1998 года, поэтому группа пошла на серьезный риск со своим юмористическим номером.
Смотрите видео выступления Kaj на Евровидении 2025:
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поехали на Евровидение в Базель.
Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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