Как выступили потенциальные победители Евровидения 2025 - детали

Kaj сорвали овации зрителей.

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Kaj - выступление на Евровидении / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/eurovision/

Кратко:

Выступление Kaj в первом полуфинале Евровидения

Реакция зала на выступление

В первом полуфинале Евровидения 2025 уже выступила группа Kaj, которая представляет Швецию на конкурсе.

Как стало известно, участники удивили своим номером о бане с хитом Bara Bada Bastu.

видео дня

Группа выступила на сцене под номером 6 и участники показались в классических костюмах, а вот их подтанцовка была в полотенцах и с банными вениками в руках.

К слову, зрители были в восторге от выступления артистов, а выступление стилизованно под аутентичную славянскую парную, на сцене даже разожгли огонь.

Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Отметим, Bara bada bastu – первая шведскоязычная песня на Евровидении с 1998 года, поэтому группа пошла на серьезный риск со своим юмористическим номером.

Смотрите видео выступления Kaj на Евровидении 2025:

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поехали на Евровидение в Базель.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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